В Николаевской областной больнице пациент напал на врача, а затем выбросился из окна

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили работники больницы.

Во вторник, 16 января, в кардиоцентр больницы с острым инфарктом поступил 67-летний житель Новой Одессы. Его перевод одобрил врач-психиатр, но в палате его привязали к капельнице. В четверг, 18 января, у мужчины началось обострение, он стал приставать к соседу по палате и мешать медсестрам делать уколы.

Позже он напал на одного из врачей, которому пришлось сделать ему укол успокоительного, так как психбригада отказалась его забирать. В пять утра, когда врач отвернулась, чтобы помыть руки, мужчина выпрыгнул из окна.

Отмечается, что под окнами больницы тело мужчины пролежало три часа. Забрали его только тогда, когда проснулись все больные и стали выглядывать из окон.