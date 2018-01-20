В Турции разбился школьный автобус – погибли 11 человек, 44 получили ранения

В турецкой провинции Эскишехир произошла крупная авария с автобусом, перевозившим школьников, в которой погибли 11 человек и еще 44 получили ранения.

Об этом сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак, передает Anadolu

"В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", – сообщил он.

Также губернатор отметил, что автобус вез учеников на экскурсию из Анкары в Бурсу и по неизвестной причине врезался в деревья, растущие возле трассы.

В то же время, по информации Hurriyet , в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.