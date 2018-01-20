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В Турции разбился школьный автобус – погибли 11 человек, 44 получили ранения

20.01.2018 13:00

 В турецкой провинции Эскишехир произошла крупная авария с автобусом, перевозившим школьников, в которой погибли 11 человек и еще 44 получили ранения.

Об этом сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак, передает Anadolu.
 
İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi
 
"В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", – сообщил он.
 
Также губернатор отметил, что автобус вез учеников на экскурсию из Анкары в Бурсу и по неизвестной причине врезался в деревья, растущие возле трассы.
 
В то же время, по информации Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.
 
По предварительным данным, причиной аварии могла могло стать животное, которое выбежало на дорогу.  // Сегодня

 

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