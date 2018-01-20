В Одессе задержан директор крюингового агентства, вымогавший у моряков деньги за трудоустройство

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За трудоустройство на должность помощника капитана он потребовал 5 тыс. долл., а на должность матроса – 3 тыс. долл.
В Одессе задержан директор крюингового агентства, вымогавший у двух моряков 8 тыс. долл за трудоустройство. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 19 января правоохранители задержали руководителя одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали несколько этапов получения злоумышленником неправомерной выгоды.
Отмечается, что за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца он потребовал 5 тыс. долл., а за должность матроса – 3 тыс. долл.
Задержали директора крюингового агентства в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды – 1,5 тыс. долл. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые подозреваемый использовал для «увеличения рабочего стажа» моряков. // УНИАН
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