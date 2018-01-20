В Афинах совершено нападение на посольство Украины

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Злоумышленники попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова"
В ночь на 20 января в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова".
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.
С греческой стороной Украина договорилась о взаимодействии и круглосуточную охрану. Меры безопасности усилили также по другим странам. // 112.ua
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