В Афинах совершено нападение на посольство Украины

В ночь на 20 января в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова".

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.

С греческой стороной Украина договорилась о взаимодействии и круглосуточную охрану. Меры безопасности усилили также по другим странам. // 112.ua