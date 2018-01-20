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В Афинах совершено нападение на посольство Украины

20.01.2018 13:27

Злоумышленники попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова"

В ночь на 20 января в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

нападение

Попытались забросать здание бутылками с "коктейлями Молотова".

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.

С греческой стороной Украина договорилась о взаимодействии и круглосуточную охрану. Меры безопасности усилили также по другим странам. // 112.ua

 

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