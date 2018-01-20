Автомобильные базары в Чехии продолжают обманывать клиентов

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Согласно заявлению представителей Чешской торговой инспекции, в большинстве чешских автомобильных магазинов, торгующих подержанными машинами, обманывают клиентов.
Основанием для данного предупреждения послужили итоги контрольных рейдов, проводившихся с мая по октябрь 2017 года, сообщает Český rozhlas.
Ревизии было подвергнуто 65 автобазаров. В 57% случаев было выявлено использование мошеннических приемов. Чаще всего речь шла о «скручивании» показателей счетчиков пройденных автомобилями километров, а также фальсификации данных о ремонтах после аварий.
Самое большое количество нарушений было выявлено в автомобильных комиссионках Праги и Центрально-Чешского края.
27 декабря 2017-го состоялся самый массовый за два года войны с Россией обмен пленными: между боевиками ОРДЛО с одной стороны и Украиной — с другой. На подконтрольную...