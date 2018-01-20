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Секс-туры для турков в Харьков организовывал 24-летний гражданин Азербайджана

20.01.2018 15:20

Иностранец организовывал секс-туры в Харьков. По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 24-летний гражданин Азербайджана создал сайт с предложениями секс-туров "выходного дня", ориентированный на мужчин из Турции.

В Харькове в развлекательных заведениях злоумышленник знакомился с молодыми женщинами, которые находились в трудном материальном положении. Он предлагал им за деньги заниматься проституцией и оказывать сексуальные услуги туристам.

В течение 2017 г. в международном аэропорту "Харьков" мужчина встречал иностранцев. Он размещал их в харьковских гостиницах и обеспечивал развлекательной программой, в которую входили в том числе услуги проституток. Он получал деньги от потенциальных клиентов, доставлял женщин в номера гостиниц и выплачивал им заработную плату.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли мобильное устройство и ноутбук, с которых он администрировал интернет-ресурс и вел переписку с клиентами и женщинами, вовлеченными в занятие проституцией, а также рекламную продукцию по организации секс-туров.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе с возможностью внесения залога в размере 225 000 гривен.

В настоящее время досудебное расследование продолжается и устанавливаются другие эпизоды сутенерства и женщины, вовлеченные в занятия проституцией.

Напомним, что 13 сентября прошлого года,  в Днепропетровской области был задержан гражданин Азербайджана который организовал секс-туры на Украину для жителей Турции под видом научных конференций.

 

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