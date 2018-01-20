Життя за борг. Поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого боржника (фото)

21 – річний мешканець вирішив грошовий конфлікт за допомогою ножа. Потерпілий помер на місці злочину до приїзду медиків. Для затримання зловмисника оперативникам знадобилося менше години.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів в м-ні Артема (м.Слов’янськ) чоловік отримав ножове поранення. При виїзді на місце події було встановлено, що загиблий - місцевий житель 1986 року народження.

Співробітникам карного розшуку знадобилося кілька десятків хвилин, щоб зібрати необхідну інформацію і встановити особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1996 року народження.

Затриманий пояснив, що протягом двох днів разом з убитим та їх спільними знайомими розпивав алкоголь. Під час застілля між ним та потерпілим стався конфлікт через грошовий борг останнього. В ході бійки останній і отримав смертельне поранення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слов'янський відділ поліції

Донецької області