17-річний юнак покінчив життя самогубством через повішення на сіновалі

Відкрито кримінальне провадження.

Вчора, 19 січня, до чергової частини Рахівського відділення поліції звернувся 40-річний мешканець селища Ясіня. Чоловік повідомив, що на сіновалі, який знаходиться у його дворогосподарстві, виявив тіло свого пасинка. За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з‘ясували, що 17-річний юнак покінчив життя самогубством через повішення. Близько 19:00, під час вечері з сім‘єю, він вийшов з помешкання і не повернувся. Згодом рідні виявили його повішеним.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «самогубство». Слідство у справі триває.

Відділ комунікації

поліції Закарпатської області