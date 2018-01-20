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На Запоріжжі сталася ДТП за участю п'яти автомобілів (фото)

20.01.2018 15:39

В результаті аварії за участю п’яти транспортних засобів в Мелітополі, травми різного ступеню тяжкості отримали троє чоловіків. Відкрито кримінальне провадження.

19 січня близько 21:40 на проспекті 50-річчя Перемоги в Мелітополі зіткнулись два транспортних засоби - «Toyota RAV4» та «Toyota Camry». Після чого автомобілі відкинуло на припарковані неподалік автомобілі: «ВАЗ-2108», «Daewoo Espero» та «Opel», які отримали механічні пошкодження.

Внаслідок аварії водій автомобіля «Toyota Camry», водій автомобіля «Toyota RAV4» 1995 року народження та його пасажир 1999 року народження з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до місцевої лікарні.

На даний час правоохоронці встановлюють особу водія автомобіля «Toyota Camry», який в тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Бердянському районі, двоє людей загинули.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

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