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В Одесской области задержали разыскиваемого узбека-экстремиста

21.01.2018 00:05

Задержанный отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали объявленного в международный розыск гражданина Узбекистана, который принимал активное участие в деятельности экстремистских группировок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СБУ

"Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.

Иностранец, по информации правоохранителей, принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар". А также он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

Примечательно, что задержанный отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов и пропагандировал идеологию радикального ислама. Аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар", злоумышленник намеревался проводить на территории Украины.

"Сейчас решается вопрос о применении к иностранца экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана", – добавили в СБУ. // Сегодня

 

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