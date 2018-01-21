Турция бомбит в Сирии «американских» курдов. Сирия грозит сбивать турецкие военные самолеты

В субботу, 20 января, турецкая армия начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые базируются на севере Сирии в районе Африна. Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки «Исламское государство».

Действия турецких войск поддерживают также силы оппозиционной режиму Башара Асада «Свободной сирийской армии».

На самом деле, турецкая военная операция началась еще вечером 19 января. Район Африна подвергся массированному артобстрелу. YPG сообщила как минимум о 70 снарядах, разорвавшихся в населенных пунктах. Курды утверждают, что есть жертвы среди мирного населения.

В субботу, 20 января, к обстрелам подключились самолеты ВВС Турции. Они нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям YPG.

Перед этим турецкие военные уведомили о готовящейся операции Министерство обороны России. Это позволило российским военнослужащим, входящим в военную полицию и в состав Центра примирения враждующих сторон в районе Африна, передислоцироваться в другое место.

Сухопутная турецкая операция пока не началась.

Действия Анкары критикуют как в Москве, так и Вашингтоне. МИД России распространил заявление, в котором говорится, что в Москве с озабоченностью восприняли военную операцию Турции в регионе. «Призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Мы будем против. Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом», — заявил «Интерфаксу» первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, турецкая операция в Африне может «создать серьезный очаг напряжения».

Вечером 19 января Государственный департамент США призвал власти Турции не предпринимать боевых действий против курдов в Африне. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки «Исламское государство», заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не только не собирается сворачивать операцию в Сирии, но и расширит ее. Он сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже.

При этом Эрдоган объяснил свое решение тем, что «данные Турции обещания не были выполнены».

По всей видимости, президент Турции имеет в виду свою договоренность с Вашингтоном, достигнутую в 2016 году. Тогда турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции ИГ в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сирийской оппозиции в направлении Африна.

США убедили Турцию воздержаться от попыток вытеснить курдов из города Манбидж, населенного преимущественно арабами. При этом Вашингтон якобы убедил курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Однако турецкие официальные лица утверждают, что курды никуда не ушли. Они остались на своих прежних позициях.

Тем не менее, Анкара до нынешней операции не предпринимала никаких активных действий в районе Африна. Подтолкнуть Турцию к решению о наступлении на позиции курдского ополчения в районе городов Африн и Манбидж могло недавнее известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ.

Эти силы будут насчитывать около 30 тысяч человек, и половину из них, согласно американскому плану, составят курды.

Эта новость привела в ярость Эрдогана. Президент Турции назвал будущее формирование «армией террора». Он также заявил, что приграничные силы безопасности лишь названием будут отличаться от прежнего курдского ополчения, которое прямо связано с РПК — курдской партией, признанной в Турции террористической организацией.

По турецким данным, в районе Африна размещено до 10 тысяч курдских ополченцев.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

Сирийские власти, в свою очередь, предостерегли Турцию от любой военной кампании и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты. // Игорь Козлов, «ФАКТЫ»