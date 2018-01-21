В центре Киева избили «разноцветного» туриста из Британии (фото)

Злоумышленники ничего не украли, били "для развлечения за нестандартную внешность".

19 января, в центре Киева группа неизвестных напала и избила молодого туриста из Великобритании.

Об этом сообщила пользовательница Facebook Мария Макуха. По ее словам, злоумышленники ничего не украли, били "для развлечения за нестандартную внешность".

"Начали цепляться у светофора на Михайловский – там уже ждали. Швыряли снежками, толкнули чемодан ... Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами", – написала женщина. Она добавила, что от ударов британец потерял сознание, поэтому не смог четко разглядеть нападавших. // УНИАН