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В центре Киева избили «разноцветного» туриста из Британии (фото)

21.01.2018 01:42

Злоумышленники ничего не украли, били "для развлечения за нестандартную внешность".

19 января, в центре Киева группа неизвестных напала и избила молодого туриста из Великобритании.

В центре Киева напали на туриста из Британии / фото facebook.com/maria.makukha

Об этом сообщила пользовательница Facebook Мария Макуха. По ее словам, злоумышленники ничего не украли, били "для развлечения за нестандартную внешность".

"Начали цепляться у светофора на Михайловский – там уже ждали. Швыряли снежками, толкнули чемодан ... Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами", – написала женщина. Она добавила, что от ударов британец потерял сознание, поэтому не смог четко разглядеть нападавших. // УНИАН

 

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