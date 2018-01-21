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У Львові затримали злочинне угруповання рейдерів

21.01.2018 02:39

Співробітники Служби безпеки України затримали у Львові групу рейдерів, які незаконно відчужували земельні ділянки та приміщення комунальної власності.

Оперативники спецслужби встановили, що злочинне угруповання, до складу якого входило четверо місцевих жителів, підробляло документи та вносило недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Співробітники СБ України задокументували факт "віджиму" окремих земельних ділянок та приміщень.

Фото Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Правоохоронці затримали рейдерів під час спроби незаконного відчуження комунального приміщення в одному із спальних районів Львова площею п'ятсот квадратних метрів та вартістю сто двадцять тисяч доларів США.

Фото Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Управління СБУ у Львівській області

 

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