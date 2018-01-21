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Молдова выставит России счет за оккупацию Приднестровья

21.01.2018 08:45

По словам спикера молдавского парламента Андриана Канду, РФ нарушила международное право

Молдавия собирается нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью изданию Latvijas Avize.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду

По его словам, РФ готовятся предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов за нарушение международного права.

Канду отметил, что в Приднестровье находятся 2000 российских военных.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Спикер надеется, что этот вопрос поднимут на международном уровне.

Как сообщалось, Украина и Молдавия начали совместное патрулирование участка границы с непризнанным Приднестровьем. // 112.ua

 

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