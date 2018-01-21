Молдова выставит России счет за оккупацию Приднестровья

Молдавия собирается нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью изданию Latvijas Avize.

По его словам, РФ готовятся предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов за нарушение международного права.

Канду отметил, что в Приднестровье находятся 2000 российских военных.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Спикер надеется, что этот вопрос поднимут на международном уровне.

Как сообщалось, Украина и Молдавия начали совместное патрулирование участка границы с непризнанным Приднестровьем. // 112.ua