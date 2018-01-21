В Москве таксист расстрелял пьяных пассажиров, заблевавших салон

Оба молодых человека были госпитализированы, но от подачи заявлений в полицию отказались.

Водитель такси устроил стрельбу у станции метро «Маяковская» в ночь на 20 января. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт произошел между таксистом и двумя молодыми людьми, находящимися в нетрезвом состоянии.

Оба парня получили ранения и были госпитализированы, но от подачи письменных заявлений в полицию отказались.

Между тем, портал RenTV сообщает, что ссора возникла на почте того, что одному из пассажиров стало плохо в салоне авто. Водитель потребовал от парней оплатить не только проезд, но и химчистку. Когда пассажиры отказались, таксист начал стрелять. После он скрылся с места происшествия. // Преступная Россия