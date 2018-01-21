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Киевляне создали петицию, где просят освободить улицу Грушевского от палаток Семенченко

21.01.2018 01:06

Петиция, размещенная на сайте Киевского городского совета, содержит просьбу  освободить центральную часть города Киева, особенно ул. Михаила Грушевского, от грязи и мусора которые мешают жителям города свободно передвигаться.

Автором петиции стал Дорош Андрей Валерьевич – он зарегистрировал ее 4 дня назад, 17 января. По мнению автора, в  городе достаточно перегружены все пути сообщения, большое количество пробок, особенно в зимний период. Каждый день жители столицы тратят много времени на проезд к месту работы, учебы, особенно это касается работающих в центре столицы. Уже который месяц сторонниками депутата Семена Семенченко перекрыто движение по улице Грушевского у Верховной Рады - одной из главных транспортных артерий центра столицы.

Автор петиции просит поддержать следующие требования: 1. Освободить проезд по улице Грушевского, обеспечив жителям и гостям столицы право свободного передвижения по улицам города. 2. Обеспечить уборку больших куч автомобильных шин и мусора с улицы Грушевского. 3. Усилить охрану правопорядка в районе улицы Грушевского возле так называемого палаточного городка и усилить контроль за передвижением там подозрительных лиц в балаклавах и платках на лице с оружием в руках и без опознавательных знаков. 4. Запретить разведение костров в Мариинском парке. 5. Восстановить движение общественного транспорта по улице Грушевского. 6. Найти виновных и привлечь к взысканию штрафов с лиц, которые портят ландшафт Мариинского парка.

Палатки перекрывшие движение транспорта на улице Грушевского стоят уже с 17 октября. Постоянные пробки в этом месте заставляют нервничать как водителей так и жителей домов мимо которых теперь тянутся вечные тянучки. 

В субботу 20 января в 10 часов под палаточный городок пришли несколько десятков активистов. Они держали плакаты "Киев без палаток", "Чистые улицы - чистые сердца!", "Почему Кличко молчит?".

 

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