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Учительницу «застукали» во время орального секса с 14-летним учеником

21.01.2018 11:55

Ее муж не верит в обвинения.

Учительница школы Бронкса была обвинена в сексуальном насилии в отношении студента.

орал

Такой вердикт принял Манхэттенский суд.

29-летний педагог подозревалась в оральном сексе с 14-летним парнем. Момент сексуального контакта увидел коллега Дори Майерс.

Прокуроры сначала просили залог в размере 50 тысяч долларов США и сказали, что Майерс "злоупотребляет своей позицией как авторитет", но судья Лора Драгер впоследствии освободила учителя под подписку.

Известно, что муж женщины работает заместителем местного шерифа. "Это просто обвинение одного человека", - сказал мужчина. // ТСН

 

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