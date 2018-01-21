Учительницу «застукали» во время орального секса с 14-летним учеником

Ее муж не верит в обвинения.

Учительница школы Бронкса была обвинена в сексуальном насилии в отношении студента.

Такой вердикт принял Манхэттенский суд.

29-летний педагог подозревалась в оральном сексе с 14-летним парнем. Момент сексуального контакта увидел коллега Дори Майерс.

Прокуроры сначала просили залог в размере 50 тысяч долларов США и сказали, что Майерс "злоупотребляет своей позицией как авторитет", но судья Лора Драгер впоследствии освободила учителя под подписку.

Известно, что муж женщины работает заместителем местного шерифа. "Это просто обвинение одного человека", - сказал мужчина. // ТСН