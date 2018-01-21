Учительницу «застукали» во время орального секса с 14-летним учеником

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Ее муж не верит в обвинения.
Учительница школы Бронкса была обвинена в сексуальном насилии в отношении студента.
Такой вердикт принял Манхэттенский суд.
29-летний педагог подозревалась в оральном сексе с 14-летним парнем. Момент сексуального контакта увидел коллега Дори Майерс.
Прокуроры сначала просили залог в размере 50 тысяч долларов США и сказали, что Майерс "злоупотребляет своей позицией как авторитет", но судья Лора Драгер впоследствии освободила учителя под подписку.
Известно, что муж женщины работает заместителем местного шерифа. "Это просто обвинение одного человека", - сказал мужчина. // ТСН
27 декабря 2017-го состоялся самый массовый за два года войны с Россией обмен пленными: между боевиками ОРДЛО с одной стороны и Украиной — с другой. На подконтрольную...