Жителя Бердичева подозревают в смертельном избиении жены

Трех дней не хватило 29-летней Юлии, чтобы сбежать из Бердичева от жестокого мужа и перебраться в Николаев, где ее уже ждали жилье и работа. Женщина погибла, а ее родственники обвиняют в убийстве того самого мужа, говорится в сюжете ТСН.19:30.

О ее смерти родным сообщили родственники мужчины. "Говорю: как умерла? Ей стало плохо, мы вызвали скорую, ей сделали укол, она ушла и сказала: я пошла спать. Мы зашли в ванну, она упала и ударилась головой об ванну", - пересказала услышанную версию сестра погибшей Елена Коломиец. Она уверяет, что поверить в это было сложно, потому что все тело Юлии было в синяках. "Он ее всю побил, а говорят, что это она упала, или что там", - возмущается мама погибшей Ирина Белецкая.

В понедельник она должна была переехать из Бердичева в Николаев. Там ждало жилье и работа в банке. Хотела с семилетним сыном уйти от мужа, который ее постоянно бил. А он об этом узнал.

Близкие не сомневаются, что женщина погибла от рук мужа, который ее постоянно бил. В браке они прожили семь лет, имеют семилетнего сына, с которым Юлия хотела убежать от побоев к матери в Николаев. Вероятно, мужчина не хотел ее отпускать, отчего и произошла очередная ссора. "В Николаеве была нанята квартира, но они не дали ей уехать. Он постоянно над ней издевался", - утверждает мать погибшей. Ближайшая подруга Юлии говорит, что они должны были вместе паковать вещи для переезда. "Она говорила: в субботу, Марина, если сможешь, придешь, поможешь. Она должна была ехать к маме", - говорит Марина Барботько.

Те, кто знал Юлию, рассказывают о ее непростой судьбе: супруги то расходились, то снова мирилось. Жена каждый раз прощала мужа, потому что хотела, чтобы у сына был отец. "Дрался, потом приходил просился, и она его прощала. Он ее постоянно обижал", - утверждает Барботько. "Раньше, когда они там ссорились, доходило до драки – он ее брал и душил. Просто в этот раз уже было настолько, что уже все", - говорит другая подруга Наталья Шевчук.

В полиции подтверждают, что женщину задушили, и подозревают в этом ее мужа. "Установлены обстоятельства, позволяющие считать, что это неоднократные избиения были. То есть имело место насилие в семье. Сама потерпевшая ни разу не обращалась в полицию, не желая выносить семейные проблемы на усмотрение людей", - пояснил заместитель начальника следственного отделения броварского полиции Олег Дымченко. Мужчина уже находится под стражей, за умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы. 7-летний Давид, который остался без матери, сейчас находится в ее родной сестры.

Корреспондент ТСН Елена Кузнецов