У Карпатах, під час спуску поблизу озера Несамовите, групу туристів накрило лавиною

"20 січня о 18:20 до чергових Явірницького пошуково-рятувального відділення на горі Піп Іван надійшло повідомлення від одного з учасників туристичної групи (7 осіб, жителі м. Київ) про те, що під час мандрівки Чорногірським Хребтом, під час спуску поблизу озера Несамовите на території Яремчанської міськради, вони потрапили в лавину і їх знесло схилом. В результаті сходження лавини ніхто з людей не постраждав. На щастя, туристи обійшлися легким переляком", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що під час спілкування з рятувальниками в телефонному режимі, туристи повідомили, що не потребують допомоги рятувальників, а самостійно продовжують слідування за маршрутом до бази відпочинку "Заросляк". Було надано консультацію щодо порядку проходження маршрутом, погодні умови та надання інформації туристами про ситуацію під час слідування.

О 23:30 група туристів в задовільному стані зійшла до БВ "Заросляк".

"Як з'ясувалося, дана група туристів, того дня побувала на горі Піп Іван, де рятувальники рекомендували їм спуститися найбезпечнішим маршрутом, оскільки погодні умови були несприятливими для мандрівок та попередили про ймовірність сходження лавин. Проте туристи не прислухались до застереження та продовжили рух за раніше обраним маршрутом", - зауважили у ДСНС.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області закликало туристів, які відпочивають у горах, суворо дотримуватися правил безпеки, обов'язково реєструватися та проходити інструктаж у гірських рятувальників, погоджувати з ними маршрути походів, періодично підтримувати зв'язок та у жодному разі не йти в гори за погіршення погодних умов і поганої видимості.