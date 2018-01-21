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Українські військові лікарі сім годин боролися за життя російського диверсанта

21.01.2018 14:45

Поблизу Широкиного ворожа група ДРГ відступаючи лишила пораненого бойовика

19 січня в районі Широкиного ворожа диверсійно-розвідувальна група впритул наблизилась до позицій українських військових. Українські оборонці завчасно помітили просування ДРГ, повідомляє прес-центр штау АТО.

"Ворог зрозумів, що його викрито й відкрив вогонь у бік українських захисників. Сили АТО були змушені відкрити огонь у відповідь зі стрілецької зброї. Диверсанти почали відходити, залишивши в районі зіткнення пораненого члена групи. Українські бійці оперативно евакуювали бойовика, надали йому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися сім годин, йому було перелито 1,5 літра плазми крові. Наразі він в реанімації під наглядом військових медиків. Стан важкий, але стабільний, його готують до наступного етапу медичної евакуації.

 

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