Через негоду без світла залишаються майже 290 населених пунктів

288 населені пункти у п'яти областях залишаютсья без світла через негоду. Про це станом на 12:00 відзвітували рятувальники.

Як повідомив 5 канал, найбільше знеструмило Одещину. Зачепило також Черкаську, Чернігівску, Кіровоградську і Дніпропетровську області. Майже усіма атовшляхами України проїхати можна.

"Рух транспорту на ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областейзабезпечено в обох напрямках. На зазначених ділянках доріг виставлено 12 постів (Черкаська – 9, Кіровоградська – 3) з автомобілями підвищеної прохідності для надання допомоги великовантажному транспорту", - йдеться у повідомленні.

Небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, уточнили в ДСНС. Невеликий сніг у Харківській області, невеликий сніг з дощем у Запорізькій та Луганській областях, невеликий дощ у Донецькій області.

Та "Укравтодор" вже попереджає про новий удар стихії. Тож дороги нині чистять цілодобово. Надто на Дніпропетровщині. Там увечері почало сніжити. І там вже оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, як повідомили в Укргідрометцентрі, Україну чекає нова хвиля негоди – снігом замете сім областей України.