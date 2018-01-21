В захваченном террористами отеле в Кабуле погиб украинец

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В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул", - написал он.
О личности погибшего не сообщается, отмечает LB.ua.
Напомним, вчера вечером на отель "Интерконтиненталь" напали трое мужчин. Они стреляли по гостям и персоналу. В результате нападения погибли 5 человек, еще 6 ранены.
27 декабря 2017-го состоялся самый массовый за два года войны с Россией обмен пленными: между боевиками ОРДЛО с одной стороны и Украиной — с другой. На подконтрольную...