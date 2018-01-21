В захваченном террористами отеле в Кабуле погиб украинец

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул", - написал он.

О личности погибшего не сообщается, отмечает LB.ua.

Напомним, вчера вечером на отель "Интерконтиненталь" напали трое мужчин. Они стреляли по гостям и персоналу. В результате нападения погибли 5 человек, еще 6 ранены.