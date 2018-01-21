В Дарницком районе Киева двое мужчин обокрали таксиста и скрылись, их нашла собака

Правоохранители Дарницкого управления полиции благодаря служебной овчарке задержали двоих злоумышленников 32 и 44 лет, один из которых оказался гражданином другого государства, сообщила пресс-служба отдела коммуникации Нацполиции Киева.

"Двое мужчин обокрали таксиста и скрылись. Через полчаса их задержали по месту жительства. След взял четвероногий помощник правоохранителей, который привел полицейских в квартиру злоумышленников, в которой они скрывались", – говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что утром в дежурную часть Дарницкого управления полиции обратился водитель такси с сообщением о краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа управления. Потерпевший рассказал полицейским, что возвращался с последнего вызова. Его остановили двое молодых мужчин, которых он привез по указанному адресу. Высадив пассажиров, он обнаружил отсутствие своей выручки.

Кроме того, для розыска воров привлекались кинологи. Служебная овчарка начала работать по следу. Меньше чем за полчаса пес привел оперативников в квартиру злоумышленников, где полицейские их и задержали. Ими оказались безработные 32-летний местный житель и 44-летний гражданин другого государства, который приехал в гости к товарищу.

Правонарушители признались в содеянном преступлении.

Следственный отдел управления полиции в Дарницком районе начал уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.