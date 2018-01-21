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Порошенко для обмена на Донбассе помиловал еще одну осужденную

21.01.2018 17:43

Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках", - рассказала Геращенко.

По ее словам, женщина написала письмо Порошенко, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка.

"Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - подытожила Геращенко. 

Напомним, 15 января Геращенко сообщила, что Порошенко в ближайшие часы помилует еще одну осужденную, чтобы продолжить работу над освобождением украинских заложников на Донбассе. // РБК-Украина

 

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