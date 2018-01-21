Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Грузия передала Украине все материалы для экстрадиции Саакашвили

21.01.2018 15:33

В грузинской Главной прокуратуре заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидают окончательный ответ Киева.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

Картинки по запросу Саакашвили

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции М.Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы. // Интерфакс-Украина

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...