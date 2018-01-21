ВВС: в результате нападения террористов на отель в Кабуле погибли 9 украинцев

В результате нападения террористов на отель InterContinental в столице Афганистана погибло 9 граждан Украины, сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции.

Кроме этого, погиб один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Еще двое человек до сих пор остаются не опознаны.

Ранее в пресс-службе МИД Украины, подтвердили, что в результате теракта в Кабуле погибло несколько украинцев. Однако, точное количество погибших в ведомстве не сообщили.

Дипломаты отметили, что один из погибших — сотрудник украинской авиакомпании.

В то же время афганское издание Tolo News со ссылкой на собственные источники сообщает, что всего в результате теракта в Кабуле погибло 43 человека, при этом уточняя, что афганские структуры безопасности подтверждают лишь 29 погибших, из которых 14 – иностранцы. // 112.ua