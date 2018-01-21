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В МИД подтвердили гибель шести украинцев в результате теракта в Кабуле

21.01.2018 19:49

На данный момент обстоятельства этого террористического акта выясняются

В украинском министерстве иностранных дел подтвердили гибель шести граждан Украины в результате взрыва в отеле Intercontinental. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин в Twitter.

Атакованный отель в Кабуле. Фото: twitter.com/VasylKyrylych

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что на данный момент МИД Украины работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о девяти жертвах теракта среди украинцев.

Напомним, боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле. Группа из четырех боевиков устроила перестрелку с силами безопасности. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш не исключил, что среди боевиков были смертники. Отель расположен на вершине холма и усилено охраняется.

Позже появилась информация, что в результате атаки погибли и пострадали 35 человек. Один из нападавших был ликвидирован. Пресс-секретарь МВД Афганистана заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники. // Сегодня

 

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