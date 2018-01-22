Россиянин, незаконно пересекший границу Украины на Харьковщине, попросил убежища

20 января пограничники получили информацию от местного жителя о том, что из России в Украину направляется подозрительная личность.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Через несколько минут гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, задержали.

Он сразу обратился к пограничникам с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.

Прежде чем рассматривать просьбу, его доставили в теплое помещение и вызвали «скорую», поскольку тот обморозил руки и ноги.

«По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной», — говорится в сообщении. // Realist