Россиянин, незаконно пересекший границу Украины на Харьковщине, попросил убежища

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20 января пограничники получили информацию от местного жителя о том, что из России в Украину направляется подозрительная личность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Через несколько минут гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, задержали.
Он сразу обратился к пограничникам с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.
Прежде чем рассматривать просьбу, его доставили в теплое помещение и вызвали «скорую», поскольку тот обморозил руки и ноги.
«По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной», — говорится в сообщении. // Realist
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