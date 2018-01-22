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Россиянин, незаконно пересекший границу Украины на Харьковщине, попросил убежища

22.01.2018 00:38

20 января пограничники получили информацию от местного жителя о том, что из России в Украину направляется подозрительная личность.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Картинки по запросу граница с россией

Через несколько минут гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, задержали.

Он сразу обратился к пограничникам с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.

Прежде чем рассматривать просьбу, его доставили в теплое помещение и вызвали «скорую», поскольку тот обморозил руки и ноги.

«По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной», — говорится в сообщении. // Realist

 

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