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Обмен пленными: помилованную Порошенко женщину передали боевикам

22.01.2018 00:05

Теперь ожидается, что боевики выполнят договоренность об обмене и освободят украинского военнослужащего.

Женщину, которая совершила преступление против Украины и которую президент Украины Петр Порошенко помиловал ради освобождения украинских заложников, передали террористам.

Президент пошел на гуманитарный шаг помиловании - для освобождения наших заложников / УНИАН

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Как только что проинформировали офис Президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помиловании - для освобождения наших заложников», - сообщила Геращенко.

По ее словам, теперь ожидается, что боевики выполнят договоренность об обмене и освободят украинского военнослужащего.

«Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Сорри, сегодня больше никаких деталей и фамилий», - написала Геращенко. «Также работаем над позитивными новостями для всех остальных наших заложников, имеем поручение от президента, что очередная волна освобождения наших должна состояться как можно скорее. Прилагаем все усилия. И надеюсь - так и будет», - добавила она.

Как сообщалjcm, 15 января Геращенко сообщила, что президент помилует «гражданку К.», совершившую преступление против Украины, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. // УНИАН

 

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