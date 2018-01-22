В каком случае нельзя прививаться от кори

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Корь в Украине уже убила несколько человек, но врачи предупреждают, что не всем можно вакцинироваться
Министерство здравоохранения Украины сообщило о противопоказаниях при вакцинации от кори, опубликовав советы для украинцев, сообщает пресс-служба ведомства на Facebook.
В Министерстве отмечают, что согласно мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38 градусов не являются противопоказаниями. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется:
В Минздраве подчеркивают, что в случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации, ребенок получает так называемый медотвод от прививок.
"Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, обычно собирается в районной больнице или городской/областной поликлинике. Затем пропущенные по календарю прививки нужно наверстать", – сообщили в ведомстве.
На днях исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что этот недуг в Украине уже унес жизни восьми человек. По ее словам, с начала года корью в Украине заболели 1500 человек. // Сегодня
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