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В каком случае нельзя прививаться от кори

22.01.2018 01:13

Корь в Украине уже убила несколько человек, но врачи предупреждают, что не всем можно вакцинироваться

Министерство здравоохранения Украины сообщило о противопоказаниях при вакцинации от кори, опубликовав советы для украинцев, сообщает пресс-служба ведомства на Facebook.

Картинки по запросу корь

В Министерстве отмечают, что согласно мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38 градусов не являются противопоказаниями. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется:

  • острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 градуса;
  • серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, чтоб узнать, есть ли аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.);
  • заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе);
  • беременность. Вакциной не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

В Минздраве подчеркивают, что в случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации, ребенок получает так называемый медотвод от прививок.

"Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, обычно собирается в районной больнице или городской/областной поликлинике. Затем пропущенные по календарю прививки нужно наверстать", – сообщили в ведомстве.

На днях исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что этот недуг в Украине уже унес жизни восьми человек. По ее словам, с начала года корью в Украине заболели 1500 человек. // Сегодня

 

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