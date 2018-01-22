«Рупор» Путина начал отнекиваться от «непубличных контактов» Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы Р Ф Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом пишет ТАСС.

«Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — сказал он агентству.

Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.

ТАСС отмечает, что пресс-секретарь президента РФ не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом.

Напомним, пресс-служба Порошенко заявила, что он не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения Минских договоренностей.

Ранее Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о встречах российского и украинского президентов. // Realist