Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

«Рупор» Путина начал отнекиваться от «непубличных контактов» Путина с Порошенко

22.01.2018 01:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы Р Ф Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом пишет ТАСС.

Картинки по запросу Песков виляет

«Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — сказал он агентству.

Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.

ТАСС отмечает, что пресс-секретарь президента РФ не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом.

Напомним, пресс-служба Порошенко заявила, что он не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения Минских договоренностей.

Ранее Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о встречах российского и украинского президентов. // Realist

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...