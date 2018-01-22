Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Торгівку людьми з Молдови, яку розшукує Інтерпол, затримали житомирські прикордонники

22.01.2018 02:33

36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники відділу «Овруч» на кордоні з Білоруссю.

Автомобіль «Мерседес» рухався на в’їзд в Україну.

стоп

Під час здійснення прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що дані однієї пасажирки занесені до бази міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.

Наразі громадянку, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. // ДПСУ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...