Торгівку людьми з Молдови, яку розшукує Інтерпол, затримали житомирські прикордонники

36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники відділу «Овруч» на кордоні з Білоруссю.

Автомобіль «Мерседес» рухався на в’їзд в Україну.

Під час здійснення прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що дані однієї пасажирки занесені до бази міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.

Наразі громадянку, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. // ДПСУ