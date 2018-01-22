Торгівку людьми з Молдови, яку розшукує Інтерпол, затримали житомирські прикордонники

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36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники відділу «Овруч» на кордоні з Білоруссю.
Автомобіль «Мерседес» рухався на в’їзд в Україну.
Під час здійснення прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що дані однієї пасажирки занесені до бази міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.
Наразі громадянку, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. // ДПСУ
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