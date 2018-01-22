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Водитель пытался на ходу зарезать жену, а затем бросился под колеса авто

22.01.2018 14:25

Полиция Германии выясняет обстоятельства серии аварий, произошедших 21 января на автомобильной трассе A40, которая ведет от Дортмунда (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) к голландской границе. ДТП привели к тому, что движение по шоссе было заблокировано. По предварительным данным, виновником инцидента был автолюбитель, который во время движения напал на супругу с ножом, а потом покончил с собой посреди проезжей части.

Установлено, что супруги ехали из Эссена в Дортмунд, но на полпути, в районе города Бохум, между ними произошла ссора. Около 2:10 сидевший за рулем 32-летний мужчина, не останавливаясь, выхватил нож и ударил им жену в горло.
 
ударил ножом
 
При этом злоумышленник потерял управление транспортным средством и допустил столкновение с отбойником. После аварии 29-летней женщине, раненной в шею, удалось выскочить из машины и убежать, пишет Derwesten.de.
 
Муж потерпевшей попытался уехать, но уже через несколько метров его автомобиль остановился посреди шоссе. Подозреваемый бросил машину, перелез через бетонное ограждение на другую сторону автострады и выбежал на дорогу. Там его сбил насмерть автомобиль, следовавший из Висбадена. В полиции полагают, что виновник аварии специально бросился под встречный поток машин, чтобы совершить самоубийство.
 
Отметим, что водитель и пассажир, ехавшие в автомобиле, попавшем во вторую аварию, получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу на вертолете.
 
Также была госпитализирована супруга подозреваемого. Однако медики пришли к выводу, что угрозы ее жизни нет, сообщает The Local.
По вине 32-летнего мужчины произошла еще и третья авария, хотя к тому времени он был уже мертв. Увидев на дороге тело человека, автомобилист из Дортмунда попытался избежать наезда, резко изменил траекторию и столкнулся с разделительным барьером. Мужчина получил легкие травмы.
 
В устранении последствий аварий участвовало около 30 сотрудников экстренных служб. Движение по автомагистрали было прервано на несколько часов. Возникли пробки. // NEWSru.com

 

 

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