На аттракционе в уманском парке «Софиевка» погиб ребенок

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по факту гибели ребенка в Национальном дендрологическом парке "Софиевка".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
“Уманским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка “Софиевка”, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона “Канатная дорога”, что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также обеспечение принятия законных и непредвзятых процессуальных решений.
21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде,...