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На аттракционе в уманском парке «Софиевка» погиб ребенок

22.01.2018 14:35

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по факту гибели ребенка в Национальном дендрологическом парке "Софиевка". 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

В уманском парке "Софиевка" погиб ребенок

“Уманским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка “Софиевка”, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона “Канатная дорога”, что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также обеспечение принятия законных и непредвзятых процессуальных решений.

 

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