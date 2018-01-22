На Донбассе офицер боевиков застрелил своего подчиненного

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На оккупированной части Донбасса офицер застрелил своего подчиненного.
Об этом со ссылкой на данные украинской разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"18 января в части 1-го армейского корпуса после длительных издевательств офицер застрелил подчиненного, пытаясь выдать свое преступление как гибель в результате обстрела со стороны сил АТО, а потом как суицид. Но впоследствии установили, что убитый погиб от выстрела в упор", - сказал Д.Гуцуляк.
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