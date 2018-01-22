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На Донбассе офицер боевиков застрелил своего подчиненного

22.01.2018 14:45

На оккупированной части Донбасса офицер застрелил своего подчиненного.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

На Донбассе офицер боевиков застрелил своего подчиненного

"18 января в части 1-го армейского корпуса после длительных издевательств офицер застрелил подчиненного, пытаясь выдать свое преступление как гибель в результате обстрела со стороны сил АТО, а потом как суицид. Но впоследствии установили, что убитый погиб от выстрела в упор", - сказал Д.Гуцуляк.

 

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