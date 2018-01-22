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На Київщині поліцейські затримали на «гарячому» чоловіка, який обікрав автомобіль

22.01.2018 14:55

22 січня, на початку 3-ї години ночі, до поліції звернулась заявниця та повідомила про те, що на вулиці Вишнева, що у с. Бориси, Васильківського району, невідома особа з її автомобіля марки "Таврія" викрала акумулятор, автокомпресор, набір ключів та домкрат. Орієнтовна сума збитку склала тисячу гривень. Також жінка додала, що крадії зникли на автомобілі «ВАЗ-2101» і повідомила номер машини.

Наряд групи реагування патрульної поліції негайно виїхав на виклик.

Картинки по запросу обікрав автомобіль

Під час відпрацювання м. Васильків, поліцейські на вулиці Декабристів помітили авто, що підозрюється у скоєнні злочину. Автомобіль зупинили. Під час огляду в багажнику автомобіля виявлені викрадені речі, що належать заявниці.

За кермом перебував 42-річний місцевий мешканець, який зізнався у скоєнні злочину. Речові докази вилучено. На місце події викликано слідчо-оперативну групу.

 

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

УПД Київської області

 

 

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