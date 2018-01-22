На Кировоградщине юнец до смерти избил пенсионера «за слухи»

В Кировоградской области 19-летний парень до смерти избил 74-летнего пенсионера. Парень пришел выяснить отношения из-за того, что тот якобы распространял о нем ложные слухи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области, передает УНН.

Согласно информации, в Ольшанское отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района в своем домовладении обнаружено без признаков жизни тело хозяина. Полицейские выехали на место происшествия. В результате проведения первоочередных следственных действий установлено, что накануне к потерпевшему на такси приезжал уроженец Ольшанского района, а ныне житель Николаевской области.

Парень пришел к дедушке выяснить отношения из-за того, что тот якобы распространял о нем ложные слухи. Между "гостем" и хозяином возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил потерпевшего металлическим рожковым ключом, что повлекло к смерти человека.

Сейчас молодой человек задержан и ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства преступления - орудие убийства.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается расследование.