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В Полтаве мужчина в ходе ссоры убил знакомую

22.01.2018 15:17

В Полтаве правоохранители задержала 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

убийство

«Телесные повреждения своей знакомой мужчина нанес в ходе конфликта, возникшего в квартире погибшей. После этого оставил 52-летнюю женщину в квартире, а сам пошел в город», — рассказал начальник отделения полиции № 1 Полтавы Сергей Махно.

Оперативники задержали злоумышленника менее чем через час после совершения преступления на автовокзале, когда он пытался выехать из Полтавы.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Мужчина находится под стражей в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет заключения. // Realist

 

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