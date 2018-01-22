На Тернопольщине авто с людьми провалилось под лет. Один мужчина погиб

В ночь на 22 января, около 2:45, в озере села Текливка Гусятинского района под воду провалился автомобиль. В машине находилось два человека.

"Поскольку в темное время суток запрещено проводить поисково-водолазные работы, то утром спасатели и водолазы начали работу по подъему транспортного средства и тела", – сообщают в ГСЧС.

Как оказалось, двое мужчин в возрасте 48 и 32 лет, ради развлечения, выехали на поверхность замерзшего озера и провалились под лед. Авто с людьми за считанные минуты исчезло в воде. Одному из них удалось выбраться из транспортного средства и добраться до берега, другой спастись не смог.



Поиски пропавшего мужчины продолжаются. На месте происшествия работают 8 человек личного состава и 2 единицы техники. // Сегодня