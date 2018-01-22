На Тячівщині вбивця втопив молоду дівчину, яка відмовилася від стосунків з ним

Слідчі та оперативники Дубівського відділення та обласної поліції з 15 січня розслідували вбивство 21-річної дівчини та спіймали причетного до цього резонансного злочину.

Тиждень тому, 15 січня, до поліції звернувся житель селища Дубове та повідомив, що виявив тіло молодої жінки неподалік річки Тересва в межах населеного пункту. Слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції одразу прибули на місце та встановили, що загиблою є 21-річна місцева мешканка. Судово-медичні експерти встановили причини смерті: насильницьке утоплення потерпілої.

Поліція одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. На пошуки підозрюваного правоохоронці задіяли всі сили: з 15 січня на місці події щохвилини працювали найкращі спеціалісти Дубівського відділення поліції, Тячівського відділу та Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Одразу вдалося встановити, що вбивство сталося вночі з неділі на понеділок.

Інформація про трагедію вже на ранок облетіла Тячівський район. Свідків події не було, потерпілу в селищі знали, як спокійну, неконфліктну людину, тому варіантів розвитку трагічних подій у дубівчан не було. Поліція встановила, що напередодні потерпіла познайомилася в мережі із чоловіком з села Калини Тячівського району. 21-річна дівчина вела переписку з 32-річним жителем сусіднього населеного пункту, згодом вони стали планувати зустріч. Ввечері 14 січня чоловік прийшов у селище Дубове, дочекався, доки його нова знайома вийде з місцевої дискотеки, та запропонував прогулятися до річки.

Далі, за словами підозрюваного, там він розповів потерпілій, що живе зі співмешканкою, але готовий розійтися з нею для початку нових стосунків. Дівчина йому відмовила. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік втопив жінку.

32-річному жителю села Калини повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua