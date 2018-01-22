Розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно чиновниці терористичної організації «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за підозрою так званого «депутата Народної ради ЛНР», у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року громадянка України взяла участь у виборах до так званої «Народної ради «ЛНР» та прийняла присягу «депутата законодавчого органу». На теперішній час поплічниця терористів продовжує здійснювати «законотворчу діяльність», чим забезпечує функціонування терористичної організації «ЛНР».

Оскільки підозрювана переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, розпочато спеціальне досудове розслідування.

Довідково: санкції ч. 1 ст. 109 КК України та ч. 2 ст. 110 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна або без такої; санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області