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Поля для гольфа Трампа построены на деньги русской мафии?

22.01.2018 16:03

В четверг Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал 184-страничный документ с показаниями Гленна Симпсона – основателя фирмы Fusion GPS, которая вела расследование связей Дональда Трампа с российским правительством во время предвыборной кампании 2016 года.

По утверждению Симпсона, принадлежащие Трампу поля для гольфа в Ирландии и Шотландии могли быть построены с участием денег русской мафии, пишет издание Golf со ссылкой на американские газеты.

Фото: Getty

«На первый взгляд ничто не выдает участия России, но в эти проекты вливается огромный капитал из неизвестных источников, – сказал Симпсон под присягой. – И эти поля для гольфа являются убыточными. Они на самом деле не приносят прибыли».

Конгрессмен Адам Шифф (Демократическая партия, Калифорния) спросил Симпсона: если русская мафия действительно отмывает деньги через проекты Трампа, то не участвует ли в этом и российское правительство?

Как пишет SlavicSac.com, Симпсон объяснил, что многие из влиятельных лиц России имеют связи как в правительстве, так и в организованной преступности.

«Хорошо известно, что русская мафия фактически находится под контролем российского правительства и российской разведки, – добавил он. – Можно сказать, что все в России теперь работают на Путина».

Конгрессмен Том Руни (Республиканская партия, Флорида) задал Симпсону прямой вопрос: являются ли его выводы правдой или всего лишь предположением?

«Знаете, иногда в ходе расследования находятся доказательства криминальной деятельности, но чаще выявляются только факты, указывающие на нее или поднимающие вопросы, – ответил Симпсон. – Если бы стало известно, что Дональд Трамп сотрудничает с русской мафией в финансировании поля для гольфа в Ирландии, то он никогда не стал бы президентом».

 

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