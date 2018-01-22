Суд отказался передать имущество медиахолдинга Курченко в управление государству

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против Курченко Печерский районный суд Киева не передал имущество медиахолдинга UMH group, который пренадлежит беглому бизнесмену времен экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко, Национальному агентству по выявлению, розыску и управления коррупционными активами.
Об этом говорится в материалах суда. Сообщается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против Курченко.
Все арестованное имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве.
При этом суд отказал Генпрокуратуре по причине не представления доказательств, подтверждающих, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума, как и не представлено доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству. // РБК-Украина
21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде,...