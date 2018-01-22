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Под Киевом задержали банду, похитившую мужчину

22.01.2018 16:27

Киевлянина силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город

В столице произошло очередное резонансное происшествие. Как сообщили в полиции Киева, пятеро мужчин похитили киевлянина посреди улицы в Оболонском районе. Подозреваемых удалось задержать в течение часа благодаря очевидцам.

похитители

"В дежурную часть Оболонского управления полиции от очевидца поступило сообщение о том, что пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус Volkswagen с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина. В Киеве немедленно ввели план "Перехват". Все наряды полиции были ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленников", – рассказали в полиции Киева.

Правоохранителям удалось догнать похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать – четырех задержали, а одному удалось скрыться. Личности задержанных установлены: это уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения. Пояснять мотивы своего поступка они отказались.

"Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь. Он рассказал, что ему в глаза брызнули из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Там на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой", – сообщают в ГУ НП Киева.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но суд выбрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мотивы преступления продолжают выяснять, также устанавливают других людей, причастных к правонарушению. // Сегодня

 

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