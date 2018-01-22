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Пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья в Луцке

22.01.2018 16:40

Нетрезвый мужчина из охотничьего ружья устроил стрельбу на одной из улиц Луцка. 

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Нетрезвый мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Луцке

"Сегодня ночью сотрудники КОРДа задержали 53-летнего жителя Луцка, который на улице города стрелял из охотничьего ружья. В действие ввели полицейскую операцию под условным названием "Гром". Пострадавших нет", - говорится в поидомленни.

Как отмечается, 22 января около 2:00 ночи в дежурную часть Луцкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Лановая в областном центре Волыни неизвестный в состоянии алкогольного опьянения стреляет из охотничьего ружья.

На место происшествия прибыли руководство полиции в области, следственно-оперативные группы, сотрудники КОРДа, взрывотехнического отдела, патрульные полицейские. В результате проведения специальной операции сотрудники КОРДа задержали правонарушителя. Им оказался 53-летний житель. Охотничье ружье "ТОЗ-63" изъяли. Пострадавших нет. Огнестрельное оружие полицейские не применяли.

Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

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