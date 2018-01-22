На Харьковщине молодая пара погибла, отравившись угарным газом

В Чугуеве от отравления угарным газом погибли два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.

По данным отдела коммуникации Нацполиции Харьковской области, пара включила газовую колонку, которая была в неисправном состоянии.

"Водонагреватель был установлен с нарушениями, без вытяжки", – установили работники полиции.

Тела погибших обнаружили в доме спустя некоторое время.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия. // Сегодня