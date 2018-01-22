На Харьковщине молодая пара погибла, отравившись угарным газом

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Мужчина и женщина погибли из-за неисправности газовой колонки
В Чугуеве от отравления угарным газом погибли два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.
По данным отдела коммуникации Нацполиции Харьковской области, пара включила газовую колонку, которая была в неисправном состоянии.
"Водонагреватель был установлен с нарушениями, без вытяжки", – установили работники полиции.
Тела погибших обнаружили в доме спустя некоторое время.
Полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия. // Сегодня
21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде,...