Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Харьковщине молодая пара погибла, отравившись угарным газом

22.01.2018 16:52

Мужчина и женщина погибли из-за неисправности газовой колонки

В Чугуеве от отравления угарным газом погибли два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.

Фото: telegraf.com.ua

По данным отдела коммуникации Нацполиции Харьковской области, пара включила газовую колонку, которая была в неисправном состоянии.

"Водонагреватель был установлен с нарушениями, без вытяжки", – установили работники полиции.

Тела погибших обнаружили в доме спустя некоторое время.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...