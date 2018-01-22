В Минске девушку хотели изнасиловать, но она отбилась от насильника бутылкой

В милицию позвонила молодая женщина и сообщила, что на нее напал неизвестный. Он забрал у нее сумку и убежал.

К месту происшествия приехали правоохранители. На улице Притыцкого начальник угрозыска из окна машины увидел мужчину, который быстро шел. Его одежда была испачкана, а куртка — надета наизнанку. Мужчину задержали и доставили в милицию, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что задержан был нападавший — 34-летний минчанин. Он заметил девушку на остановке и, когда она шла по слабо освещенному участку дороги, подошел сзади, повалил ее и пытался изнасиловать.

Но девушка не растерялась. Ей под руку попала лежащая на земле бутылка, которой она ударила нападавшего, после чего тот бросился бежать, прихватив ее сумку.

Как выяснилось, ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за кражу, грабеж и попытку насильственных действий сексуального характера.