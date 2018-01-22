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Украина ведет переговоры с футбольными федерациями о возможном бойкоте ЧМ-2018

22.01.2018 17:23

Украина ведет переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится 2018 года в России. 

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

Украина ведет переговоры с футбольными федерациями о возможном бойкоте ЧМ-2018

"Мы беседуем с различными федерациями... Мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанатов о том, как они могут поднимать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России", - сказал П.Климкин.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 

 

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