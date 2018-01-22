На Луганщині двох дільничних офіцерів поліції викрито під час одержання хабара

Працівниками прокуратури Луганської області спільно зі співробітниками Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях та Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 5000 грн викрито двох дільничних офіцерів поліції сектору превенції Білокуракинського відділу поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоду за вирішення питання про непритягнення місцевого мешканця до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Наразі двох правопорушників затримано в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області