Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Луганщині двох дільничних офіцерів поліції викрито під час одержання хабара

22.01.2018 17:37

Працівниками прокуратури Луганської області спільно зі співробітниками Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях та Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 5000 грн викрито двох дільничних офіцерів поліції сектору превенції Білокуракинського відділу поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоду за вирішення питання про непритягнення місцевого мешканця до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Картинки по запросу хабар

Наразі двох правопорушників затримано в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

 

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...