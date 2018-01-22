Саакашвили перенесет столицу Украины в Нью-Васюки (Шполу)

Михаил Саакашвили считает целесообразным перенести столицу Украины из Киева в город Шпола Черкасской области, это следует из его видеоролика который опубликован в YouTube.

По его словам, перенос столицы пойдет на пользу киевлянам, так как они избавятся от соседства с коррупционерами. Саакашвили говорит в этом обращении, что в Шполе есть все условия для создания главного города страны. «Киевляне будут только рады избавиться от барыг и дармоедов, от решал в центре города… В этих зданиях будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки», – заявил Саакашвили.

«Здесь в чистом поле мы построим новые прозрачные очень красивые административные здания… Сюда подтянутся железные дороги и автобаны со всей Украины. Сюда можно будет доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа. На быстрых поездах и по автобанам», – убежден экс-губернатор Одесской области.

Напомним, что подобные речи, произносил и известный персонаж книги Ильфа и Петрова «12 стульев» Остап Бендер,который попав в небольшой городок Васюки, и оставшись без средств к сосуществованию, вместе с кмпаньонами решают обмануть доверчивых граждан этого городка и устроить шахматный турнир.

Остап Бендер, начинает выдавать из себя за известного гроссмейстера. Перед началом сего действа окрыленный легким заработком Остап,толкает прочувствованную речь.В своем спиче он разворачивает сияющие перспективы для этого крохотного городка,в котором граждане повально увлечены игрой в шахматы.

Именно в этой речи Остап преподносит им образ новых Васюков,называя его видимо по аналогии с Нью-Йорком,"Нью-Москвой". Оказывается именно их город станет столицей. Жители этого заштатного городишки были буквально потрясены своим радужным будущем и с удовольствием стали наблюдать за игрой Остапа.

«УК»